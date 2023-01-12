Об этом 24 Каналу сообщил инвестиционный банкир и экономист Сергей Фурса. Тем, что ситуация с украинской экономикой не так критична, как ожидалось, обязаны ВСУ и западной поддержке.

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После победы Фурса предсказывает скорейшее восстановление Украины на фоне вливания больших средств со стороны наших западных партнеров по проектам восстановления. Евроинтеграция также будет делать Украину более инвестиционно привлекательной.

Война кардинально изменила имидж Украины – это тоже будет способствовать инвестициям. Однако это будет после войны,

– добавил банкир.

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С одной стороны, падение ВВП Украины по итогам 2022 года оценивается около 30%. С другой стороны, заметил Фурса, это гораздо лучше, чем мы могли бы ожидать в этой ситуации.

Если бы в марте показали картинку того, что сейчас происходит на улицах Киева, или в украинских банках, или с украинской экономикой вообще, я бы подумал, что это где-то на грани чуда. Это гораздо лучше, чем могло быть,

– подчеркнул спикер.

По словам Фурсы, украинский бюджет сейчас полностью держится на средствах наших западных партнеров. То, что Украина зарабатывает, идет на армию, а социальные выплаты, заработные платы, субсидии и т.д. – это деньги западных партнеров Украины.

Эти деньги насыщают украинскую экономику, позволяют работать не только крупному, но и малому и среднему бизнесу, что и способствует стабильности гривны, подчеркнул эксперт.

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"Тот уровень девальвации, падение гривны, который мы наблюдаем с начала войны, на самом деле смешной. И гривна более чем достойно проходит в этом году", – отметил экономист.

По словам Фурсы, это все благодаря хорошей работе Национального банка, качеству реформ, проведенных в 2015 – 2016 годах и благодаря средствам западных партнеров.

Эксперт прогнозирует, что после победы доллар в Украине нельзя будет купить дешевле, чем за 40 гривен. В ближайшее время условий падения гривни нет, а резервы Национального банка растут благодаря западной поддержке.

Девальвация гривни может произойти только тогда, когда Национальный банк будет просить об этом у Министерства финансов. Девальвация может быть необходима для наполнения бюджета. Базовых экономических давлений сейчас нет. Гривна в ближайшее время должна оставаться стабильной,

– уверенный говорящий.

Если украинская победа будет в 2023 году, не стоит ожидать, что украинская гривна усилится и курс доллара упадет, подчеркнул Фурса. Однако она не ослабляется так быстро, как могла бы.

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