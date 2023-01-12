Про це 24 Каналу повідомив інвестиційний банкір та економіст Сергій Фурса. Тим, що ситуація з українською економікою не така критична, як очікувалося, завдячуємо ЗСУ та західній підтримці.

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Після перемоги Фурса пророкує швидке відновлення України на фоні вливання великих коштів з боку наших західних партнерів за проєктами відновлення. Євроінтеграція також буде робити Україну більш інвестиційно привабливою.

Війна кардинально змінила імідж України – це також буде сприяти інвестиціям. Однак це буде після війни,

– додав банкір.

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З одного боку, падіння ВВП України за підсумками 2022 року оцінюється у близько 30%. З іншого боку, зауважив Фурса, це набагато краще, ніж ми в цій ситуації могли очікувати.

Якби в березні показали картинку того, що зараз відбувається на вулицях Києва, чи в українських банках, чи з українською економікою взагалі, я б подумав, що це десь на межі дива. Це набагато краще, ніж могло бути,

– підкреслив спікер.

За словами Фурси, український бюджет зараз тримається повністю на коштах наших західних партнерів. Те, що Україна заробляє, йде на армію, а соціальні виплати, заробітні плати, субсидії тощо – це гроші західних партнерів України.

Ці гроші насичують українську економіку, дозволяють працювати не тільки великому, а й малому та середньому бізнесу, це і сприяє стабільності гривні, підкреслив експерт.

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"Той рівень девальвації, падіння гривні, який ми спостерігаємо з початку війни, насправді смішний. І гривня більш ніж достойно проходить цей рік", – зауважив економіст.

За словами Фурси, це все завдяки гарній роботі Національного банку, якості реформ, що були проведені у 2015 – 2016 роках і завдяки коштам західних партнерів.

Експерт прогнозує, після перемоги долар в Україні не можна буде купити дешевше, ніж за 40 гривень. Найближчим часом умов для падіння гривні немає, а резерви Національного банку зростають завдяки західній підтримці.

Девальвація гривні може статися, лише коли Національний банк буде просити про це в Міністерства фінансів. Девальвація може бути необхідною для наповнення бюджету. Базових економічних тисків нині немає. Гривня найближчим часом має залишатися стабільною,

– впевнений мовець.

Якщо українська перемога буде у 2023 році, не варто очікувати, що українська гривня посилиться, і курс долара впаде, підкреслив Фурса. Однак вона не послаблюється так стрімко, як могла б.

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