Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 42,15 гривны. То есть цена валюты выросла на 3 копейки против 20 января. Официальный курс евро взамен составляет 43,49 гривны. То есть цена выросла на 13 копеек.

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По состоянию на 22 января курс НБУ будет такой:

доллар – 42,16 гривны,

евро – 43,64 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 21 января курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 42,10 гривны , продажа – по 42,65 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 42,63 гривны , продажа – по 42,65 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – 42,23 гривны, продажа – 42,63 гривны.

Что будет с долларом на этой неделе

В комментарии 24 Канала банкир Анна Золотько рассказала, что на курсовые тренды на этой неделе повлияет решение монетарного комитета НБУ по учетной ставке.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Учитывая ощутимое ускорение инфляции в конце года, существует довольно высокая вероятность повышения ставки, что является фактором поддержки национальной валюты.

По прогнозам Золотько, на этой неделе в наличном сегменте курс может колебаться от 42,50 гривны до 42,90 гривны за доллар.

Кроме того, не является исключением, что на настроения экономических агентов имела влияние инаугурация президента США Дональда Трампа. То есть любые его заявления или действия на посту могут влиять на настроения, а затем и спрос и предложение валюты.