Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 42,15 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 3 копійки проти 20 січня. Офіційний курс євро натомість становить 43,49 гривні. Тобто ціна виросла на 13 копійок.

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Станом на 22 січня курс НБУ буде такий:

долар – 42,16 гривні,

євро – 43,64 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 21 січня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 42,10 гривні , продаж – по 42,65 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 42,63 гривні , продаж – по 42,65 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – 42,23 гривні, продаж – 42,63 гривні.

Що буде з доларом цього тижня

У коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповіла, що на курсові тренди цього тижня вплине рішення монетарного комітету НБУ щодо облікової ставки.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Зважаючи на відчутне прискорення інфляції наприкінці року, існує доволі висока ймовірність підвищення ставки, що є чинником підтримки національної валюти.

За прогнозами Золотько, цього тижня у готівковому сегменті курс може коливатися від 42,50 гривні до 42,90 гривні за долар.

Крім того, не є виключенням, що на настрої економічних агентів мала вплив інавгурація президента США Дональда Трампа. Тобто будь-які його заяви або дії на посту можуть впливати на настрої, а відтак і попит та пропозицію валюти.