По состоянию на утро 10 октября, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,05 гривны (-5 копеек против 9 октября) и продажа – по 41,50 гривны (без изменений).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Покупка евро происходит по 45,10 гривны (без изменений), а продажа – по 45,75 гривны (без изменений).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,37 гривны (-1 копейка), а продать – по 41,43 гривны (-2 копейки).

(-1 копейка), а продать – по (-2 копейки). Покупка евро по 45,50 гривны (-10 копеек), а продажа по 45,68 гривны (-8 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по 40,83 гривны (+3 копейки), а продают – по 41,48 гривны (+3 копейки), по данным finance.ua.

(+3 копейки), а продают – по (+3 копейки), по данным finance.ua. Евро покупают по 45,12 гривны (-21 копейка), а продают – по 45,71 гривны (-8 копеек).

Каким будет курс доллара в октябре

Банкир Тарас Лесовой в комментарии для 24 Канала отметил, что в октябре курс доллара может колебаться в пределах 41 – 41,6 гривны на межбанке и 41,2 – 41,8 гривны на наличном рынке.

Национальный банк Украины продолжает контролировать ситуацию на валютном рынке, но бюджетный прогноз на 2025 год намекает на возможное повышение стоимости доллара.

Несмотря на это, стоит отметить, что регулятор пока позволяет незначительные колебания, применяя режим управляемой гибкости. Благодаря своевременным валютным интервенциям, Национальный банк предотвращает резкие изменения курса.