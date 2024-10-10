Станом на ранок 10 жовтня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,05 гривні (-5 копійок проти 9 жовтня) та продаж – по 41,50 гривні (без змін).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Купівля євро відбувається по 45,10 гривні (без змін), а продаж – по 45,75 гривні (без змін).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,37 гривні (-1 копійка), а продати – по 41,43 гривні (-2 копійки).

(-1 копійка), а продати – по (-2 копійки). Купівля євро по 45,50 гривні (-10 копійок), а продаж по 45,68 гривні (-8 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по 40,83 гривні (+3 копійки), а продають – по 41,48 гривні (+3 копійки), за даними finance.ua.

(+3 копійки), а продають – по (+3 копійки), за даними finance.ua. Євро купують по 45,12 гривні (-21 копійка), а продають – по 45,71 гривні (-8 копійок).

Яким буде курс долара у жовтні

Банкір Тарас Лєсовий в коментарі для 24 Каналу зазначив, що в жовтні курс долара може коливатися в межах 41 – 41,6 гривні на міжбанку та 41,2 – 41,8 гривні на готівковому ринку.

Національний банк України продовжує контролювати ситуацію на валютному ринку, але бюджетний прогноз на 2025 рік натякає на можливе підвищення вартості долара.

Попри це, варто відзначити, що регулятор наразі дозволяє незначні коливання, застосовуючи режим керованої гнучкості. Завдяки своєчасним валютним інтервенціям, Національний банк запобігає різким змінам курсу.