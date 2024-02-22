Финансовая помощь Украине
Депутат Виола фон Крамон рассказала, что решение о пересмотре долгосрочного бюджета ЕС, в которое входит в том числе Ukraine Facility, уже утверждено
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Его одобрили:
- бюджетный комитет;
- комитет по иностранным делам;
- комитет по вопросам промышленности, научных исследований и энергетики.
Мы только что утвердили Ukraine Facility, финансовую помощь объемом 50 миллиардов евро на последующие годы. На следующей пленарной неделе в Страсбурге парламент еще раз продемонстрирует солидарность с Украиной,
– сказала Виола фон Крамон.
НБУ ждет большой транш
Глава НБУ Андрей Пышный уже покинул Варшаву, где ранее принял участие в обсуждении с миссией МВФ третьего пересмотра программы EFF.
При успешном прохождении третьего пересмотра программы Украина может получить очередной транш объемом почти 890 миллиона долларов, а общая сумма полученного финансирования возрастет до 5,4 миллиарда долларов,
– написали в НБУ.
Программа EFF предусматривает ежеквартальный пересмотр результатов Украины и в случае успеха, выделения для нее денег.