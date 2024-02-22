Финансовая помощь Украине

Депутат Виола фон Крамон рассказала, что решение о пересмотре долгосрочного бюджета ЕС, в которое входит в том числе Ukraine Facility, уже утверждено

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Его одобрили:

бюджетный комитет;

комитет по иностранным делам;

комитет по вопросам промышленности, научных исследований и энергетики.

Мы только что утвердили Ukraine Facility, финансовую помощь объемом 50 миллиардов евро на последующие годы. На следующей пленарной неделе в Страсбурге парламент еще раз продемонстрирует солидарность с Украиной,

– сказала Виола фон Крамон.

Напомним! Европарламент на пленарном заседании должен рассмотреть создание Ukraine Facility. Оно состоится 27 февраля.

НБУ ждет большой транш

Глава НБУ Андрей Пышный уже покинул Варшаву, где ранее принял участие в обсуждении с миссией МВФ третьего пересмотра программы EFF.

При успешном прохождении третьего пересмотра программы Украина может получить очередной транш объемом почти 890 миллиона долларов, а общая сумма полученного финансирования возрастет до 5,4 миллиарда долларов,

– написали в НБУ.

Программа EFF предусматривает ежеквартальный пересмотр результатов Украины и в случае успеха, выделения для нее денег.