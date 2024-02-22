Фінансова допомога Україні

Депутатка Віола фон Крамон розповіла, що рішення про перегляд довгострокового бюджету ЄС, у яке входить у тому числі Ukraine Facility, уже затверджене

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Його схвалили:

бюджетний комітет;

комітет із закордонних справ;

комітет з питань промисловості, наукових досліджень та енергетики.

Ми щойно затвердили Ukraine Facility, фінансову допомогу обсягом 50 мільярда євро на наступні роки. На наступному пленарному тижні у Страсбурзі парламент ще раз продемонструє солідарність з Україною,

– сказала Віола фон Крамон.

Нагадаємо! Європарламент на пленарному засіданні повинен розглянути створення Ukraine Facility. Воно відбудеться 27 лютого.

НБУ чекає великий транш

Голова НБУ Андрій Пишний уже покинув Варшаву, де раніше взяв участь в обговорені з місією МВФ третього перегляду програми EFF.

За успішного проходження третього перегляду програми Україна може отримати черговий транш обсягом майже 890 мільйона доларів, а загальна сума отриманого фінансування зросте до 5,4 мільярда доларів,

– написали у НБУ.

Програма EFF передбачає щоквартальний перегляд результатів України та у разі успіху, виділення для неї грошей.