Фінансова допомога Україні
Депутатка Віола фон Крамон розповіла, що рішення про перегляд довгострокового бюджету ЄС, у яке входить у тому числі Ukraine Facility, уже затверджене
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Його схвалили:
- бюджетний комітет;
- комітет із закордонних справ;
- комітет з питань промисловості, наукових досліджень та енергетики.
Ми щойно затвердили Ukraine Facility, фінансову допомогу обсягом 50 мільярда євро на наступні роки. На наступному пленарному тижні у Страсбурзі парламент ще раз продемонструє солідарність з Україною,
– сказала Віола фон Крамон.
НБУ чекає великий транш
Голова НБУ Андрій Пишний уже покинув Варшаву, де раніше взяв участь в обговорені з місією МВФ третього перегляду програми EFF.
За успішного проходження третього перегляду програми Україна може отримати черговий транш обсягом майже 890 мільйона доларів, а загальна сума отриманого фінансування зросте до 5,4 мільярда доларів,
– написали у НБУ.
Програма EFF передбачає щоквартальний перегляд результатів України та у разі успіху, виділення для неї грошей.