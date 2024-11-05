Какой будет максимальная пенсия в 2025 году

Впрочем, в 2025 году минимальная пенсия останется на том же уровне, поскольку правительство решило заморозить этот показатель, сообщает 24 Канал со ссылкой на Бюджетную декларацию на 2025 – 2027 год.

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Он составит 2 361 гривну. Соответственно, максимальная пенсия с Нового года будет такой как сейчас и составит – 23 610 гривен. При этом, под "максимальной пенсией" понимается выплата с учетом всех надбавок и доплат.

Заметьте! Следующее повышение соцпоказателей возможно только в 2028 году.

Однако сейчас большинство пенсионеров, а именно 26,14%, получают выплаты менее 3 тысяч гривен. Только 12,48% пенсионеров имеют пенсию более 10 тысяч гривен. А по состоянию на 1 июля средняя пенсионная выплата составляла 5 816,62 гривны, тогда как для работающих пенсионеров она достигла 6 216,20 гривны.