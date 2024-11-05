Якою буде максимальна пенсія у 2025 році

Втім, у 2025 році мінімальна пенсія залишиться на тому ж рівні, оскільки уряд вирішив заморозити цей показник, повідомляє 24 Канал з посиланням на Бюджетну декларацію на 2025 – 2027 рік.

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Він становитиме 2 361 гривню. Відповідно, максимальна пенсія з Нового Року буде такою як зараз і становитиме – 23 610 гривень. При цьому, під "максимальною пенсією" розуміється виплата з урахуванням усіх надбавок і доплат.

Зауважте! Наступне підвищення соцпоказників можливе лише у 2028 році.

Однак наразі більшість пенсіонерів, а саме 26,14%, отримують виплати менш як 3 тисячі гривень. Лише 12,48% пенсіонерів мають пенсію понад 10 тисяч гривень. А станом на 1 липня середня пенсійна виплата становила 5 816,62 гривні, тоді як для працюючих пенсіонерів вона досягла 6 216,20 гривні.