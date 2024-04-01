Какие выплаты также выросли

В апреле также начался перерасчет пенсий работающим пенсионерам.

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Даниил Гетманцев Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Он будет проведен после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступит информация об уплате ЕСВ за I квартал 2024 года; работающие пенсионеры, которым будет проведен перерасчет, ориентировочно в июне получат уже увеличенную пенсию и доплату разницы за апрель-май.

Занятые на общественно-полезных работах при отработке полного месяца смогут рассчитывать на выплату до 12 тысяч гривен. А пособие по частичной безработице возрастет до 4 тысяч гривен.

Также увеличился размер компенсационных выплат работодателям за трудоустройство отдельных категорий граждан:

людей с инвалидностью, участников боевых действий, тех кому до наступления права на пенсию по возрасту осталось не более 5 лет и граждан, которые находятся в статусе зарегистрированного безработного более 1 месяца – до 8 тысяч гривен;

молодежи из числа зарегистрированных безработных (в возрасте до 25 лет – в которых страховой стаж менее 12 месяцев; в возрасте до 35 лет – на первое рабочее место; уволенных со срочной военной / альтернативной службы – на первое рабочее место) – до 4 тысяч гривен;

граждан, которые имеют статус безработного более чем 1 месяц и имеют дополнительные гарантии трудоустройства, или тех, кто имеет статус безработного более 6 месяцев – до 3 520 гривен;

ВПЛ во время действия военного положения – до 8 тысяч гривен.

Продолжающаяся война, которая привела к массовым разрушениям производств, закрытие предприятий и сокращение работников, большое количество людей, которые с оружием в руках стали на защиту Украины, отъезд за пределы государства миллионов украинцев – создали очень напряженную ситуацию на рынке труда,

– добавил Гетманцев.

К слову, компенсация расходов работодателя на оплату труда ВПО, трудоустроенных по направлению центров занятости, выросла до 16 тысяч гривен.