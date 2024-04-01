Які виплати також зросли

У квітні також почався перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам.

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Данило Гетманцев Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Його буде проведено після того, як до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування надійде інформація про сплату ЄСВ за І квартал 2024 року; працюючі пенсіонери, яким буде проведено перерахунок, орієнтовно у червні отримають вже збільшену пенсію та доплату різниці за квітень-травень.

Зайняті на суспільно-корисних роботах при відпрацюванні повного місяця зможуть розраховувати на виплату до 12 тисяч гривень. А допомога по частковому безробіттю зросте до 4 тисяч гривень.

Також збільшився розмір компенсаційних виплат роботодавцям за працевлаштування окремих категорій громадян:

людей з інвалідністю, учасників бойових дій, тих кому до настання права на пенсію за віком залишилося не більше 5 років та громадян, які перебувають у статусі зареєстрованого безробітного понад 1 місяць – до 8 тисяч гривень;

молоді з-поміж зареєстрованих безробітних (віком до 25 років – в яких страховий стаж менше ніж 12 місяців; віком до 35 років – на перше робоче місце; звільнених зі строкової військової / альтернативної служби – на перше робоче місце) – до 4 тисяч гривень;

громадян, які мають статус безробітного більш ніж 1 місяць і мають додаткові гарантії працевлаштування, або тих, хто має статус безробітного понад 6 місяців – до 3 520 гривень;

ВПО під час дії воєнного стану – до 8 тисяч гривень.

Триваюча війна, яка призвела до масових руйнувань виробництв, закриття підприємств та скорочення працівників, велика кількість людей, які зі зброєю в руках стали на захист України, від’їзд за межі держави мільйонів українців – створили дуже напружену ситуацію на ринку праці,

– додав Гетманцев.

До слова, компенсація витрат роботодавця на оплату праці ВПО, працевлаштованих за направленням центрів зайнятості, зросла до 16 тисяч гривень.