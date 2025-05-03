Минимальная зарплата в Латвии

Налоговые изменения касаются поднятия размера минимальной зарплаты и необлагаемого минимума, сообщает 24 Канал со ссылкой на Кабинет министров Латвии.

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С 1 января минимальная зарплата выросла с 700 до 740 евро (35 068,6 гривен) в месяц. Планируют, что в последующие годы ее размер также увеличится:

С 2026 года – до 780 евро в месяц (36 964,2 гривен);

С 2027 года – до 820 евро в месяц (38 859,8 гривен);

С 2028 года – до 860 евро в месяц (40 755,4 гривен).

Зато средний размер оплаты труда в Латвии варьируется в пределах 780-1000 евро (36 964-47 390 гривен) в зависимости от отрасли и профессии. Те, кто живет в Риге, могут иметь доход в 1 210 евро в месяц (57 341,9 гривен).

Необлагаемый минимум для всех зарплат в этом году составляет 510 евро в месяц (24 168,9 гривен). В следующем году эту сумму увеличат до 550 евро (26 064,5 гривен), а для пенсионеров – до 1000 евро.

О работе в Латвии

Сейчас значительное количество вакансий в Латвии сосредоточено в таких отраслях, как строительство, туризм, сельское хозяйство и перерабатывающая отрасль. На наличие рабочих мест влияет отток молодежи в Германию, Австрию или Швейцарию, чтобы найти более высокую оплату труда.

Уровень безработицы в 2025 году продолжает оставаться высоким. Иностранцам, чтобы занять свободное рабочее место, придется пройти несколько этапов:

Получить приглашение от компании-работодателя;

Оформить разрешение на работу;

Подать прошение на выдачу национальной визы.

Больше всего шансов у тех, кто владеет латышским языком, имеет специальность и опыт работы с ним. Среди востребованных профессий – стоматологи, дальнобойщики, слесари, кассиры, кухонные рабочие, продавцы.

Важно! Расчет осуществляли по официальному курсу НБУ по состоянию на 29 апреля.