Мінімальна зарплата у Латвії

Податкові зміни стосуються підняття розміру мінімальної зарплати та неоподаткованого мінімуму, повідомляє 24 Канал з посиланням на Кабінет міністрів Латвії.

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З 1 січня мінімальна зарплата зросла з 700 до 740 євро (35 068,6 гривень) на місяць. Планують, що наступними роками її розмір також збільшиться:

З 2026 року – до 780 євро на місяць (36 964,2 гривень);

З 2027 року – до 820 євро на місяць (38 859,8 гривень);

З 2028 року – до 860 євро на місяць (40 755,4 гривень).

Натомість середній розмір оплати праці в Латвії варіюється в межах 780-1000 євро (36 964-47 390 гривень) в залежності від галузі та професії. Ті, хто живе в Ризі, можуть мати дохід в 1 210 євро на місяць (57 341,9 гривень).

Неоподатковуваний мінімум для всіх зарплат цьогоріч становить 510 євро на місяць (24 168,9 гривень). Наступного року цю суму збільшать до 550 євро (26 064,5 гривень), а для пенсіонерів – до 1000 євро.

Про роботу в Латвії

Нині значна кількість вакансій у Латвії зосереджена в таких галузях, як будівництво, туризм, сільське господарство та переробна галузь. На наявність робочих місць впливає відтік молоді в Німеччину, Австрію чи Швейцарію, аби знайти вищу оплату праці.

Рівень безробіття у 2025 році продовжує залишатися високим. Іноземцям, щоб зайняти вільне робоче місце, доведеться пройти кілька етапів:

Отримати запрошення від компанії-роботодавця;

Оформити дозвіл на роботу;

Подати прохання на видачу національної візи.

Найбільше шансів у тих, хто володіє латиською мовою, має фах і досвід роботи з нею. Серед затребуваних професій – стоматологи, далекобійники, слюсарі, касири, кухонні робітники, продавці.

Важливо! Обрахунок здійснювали за офіційним курсом НБУ станом на 29 квітня.