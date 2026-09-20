Что меняется для работающих пенсионеров

Украинцы имеют право одновременно получать пенсию и официальную заработную плату. В то же время после трудоустройства правила назначения отдельных надбавок и перерасчета пенсии могут меняться, отмечает Пенсионный фонд.

В частности, для работающих пенсионеров действуют иные условия в отношении некоторых гарантированных минимальных выплат. Часть повышений зависит от того, имеет ли человек статус работающего, а после увольнения размер пенсионной выплаты может быть пересмотрен.

Что дает официальная работа после выхода на пенсию

Несмотря на определенные ограничения в отношении надбавок, официальное трудоустройство позволяет пенсионеру продолжать накапливать страховой стаж. За работника уплачивается единый социальный взнос, поэтому каждый месяц официальной работы учитывается при будущем перерасчете.

Пенсионный фонд может провести перерасчет пенсии после того, как пенсионер накопит не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения или предыдущего перерасчета пенсии. В некоторых случаях перерасчет проводят и раньше, если после назначения пенсии прошло не менее двух лет.

Интересно! При таком перерасчете могут учитываться дополнительный страховой стаж, а при определенных условиях – и заработная плата, полученная после назначения пенсии. Поэтому официальная работа потенциально может увеличить будущую пенсионную выплату.

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Можно ли увеличить пенсию, если отложить ее назначение

Закон предусматривает еще один способ увеличения будущей пенсии – это отсрочка ее назначения. Если человек после достижения пенсионного возраста продолжает работать и откладывает обращение за пенсией, размер выплаты увеличивается.

За каждый полный месяц страхового стажа после достижения пенсионного возраста предусмотрено повышение на 0,5% за первые 60 месяцев отсрочки.

Если пенсию откладывают более чем на пять лет, размер доплаты составляет 0,75% за каждый последующий месяц.

В то же время есть важный нюанс: в течение периода отсрочки человек не получает пенсию. Поэтому такой вариант имеет смысл только с учетом собственного дохода, продолжительности работы и будущего размера выплаты.

Какие доплаты зависят от стажа и возраста

Сверхнормативный страховой стаж также может влиять на размер пенсии. За каждый полный год стажа сверх установленной законом нормы предусмотрена доплата в размере 1% от основного размера пенсии, но не более 1% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц за каждый такой год.

В 2026 году прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, составляет 2 595 гривен. Соответственно, максимальный размер доплаты за один год сверхнормативного стажа составляет 25,95 гривны.