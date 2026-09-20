Що змінюється для працюючих пенсіонерів

Українці мають право одночасно отримувати пенсію та офіційну заробітну плату. Водночас після працевлаштування правила призначення окремих доплат і перерахунку пенсії можуть змінюватися, зазначає Пенсійний фонд.

Зокрема, для працюючих пенсіонерів діють інші умови щодо деяких гарантованих мінімальних виплат. Частина підвищень залежить від того, чи має людина статус працюючої, а після звільнення розмір пенсійної виплати можуть переглянути.

Що дає офіційна робота після виходу на пенсію

Попри певні обмеження щодо доплат, офіційне працевлаштування дозволяє пенсіонеру продовжувати накопичувати страховий стаж. За працівника сплачують єдиний соціальний внесок, тому кожен місяць офіційної роботи враховується під час майбутнього перерахунку.

Пенсійний фонд може провести перерахунок пенсії після того, як пенсіонер набуде щонайменше 24 місяці страхового стажу після призначення або попереднього перерахунку пенсії. У деяких випадках перерахунок проводять і раніше, якщо після призначення пенсії минуло не менше двох років.

Цікаво! Під час такого перерахунку можуть врахувати додатковий страховий стаж, а за певних умов і заробітну плату, отриману після призначення пенсії. Тому офіційна робота потенційно може збільшити майбутню пенсійну виплату.

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Чи можна збільшити пенсію, якщо відкласти її призначення

Закон передбачає ще один спосіб збільшення майбутньої пенсії – це відтермінування її призначення. Якщо людина після досягнення пенсійного віку продовжує працювати та відкладає звернення за пенсією, розмір виплати збільшується.

За кожен повний місяць страхового стажу після досягнення пенсійного віку передбачене підвищення на 0,5% за перші 60 місяців відтермінування.

Якщо пенсію відкладають на понад п'ять років, розмір доплати становить 0,75% за кожен наступний місяць.

Водночас є важливий нюанс: протягом періоду відтермінування людина не отримує пенсію. Тому такий варіант має сенс лише з урахуванням власного доходу, тривалості роботи та майбутнього розміру виплати.

Які доплати залежать від стажу та віку

Понаднормовий страховий стаж також може впливати на розмір пенсії. За кожен повний рік стажу понад встановлену законом норму передбачена доплата у розмірі 1% від основного розміру пенсії, але не більше ніж 1% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб за кожен такий рік.

У 2026 році прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 2 595 гривень. Відповідно, максимальний розмір доплати за один рік понаднормового стажу становить 25,95 гривні.