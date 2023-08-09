Куда больше потратили денег украинцы

Наибольшие расходы были произведены для покупки продуктов питания. По безналичной оплате в супермаркетах было израсходовано 159,5 миллиарда гривен.

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Напомним! Общая доля расходов на продукты питания составляет 45% от всей суммы расходов с карт Приватбанк.

Также с начала 2023 года граждане активно пользовались услугой "Наличные на кассе". Только за первые 3 месяца было совершено 7,9 миллиона сделок на сумму 11 миллиардов гривен.

НБУ ликвидирует банк "Конкорд" за многочисленные нарушения закона

С 1 августа НБУ ликвидировал и отозвал лицензию в банке "Конкорд". В регуляторе отметили, что доля этого банка составила 0,17% от активов платежеспособных банков.

Причиной стали нарушения банком:

в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового поражения.

Каждый вкладчик Банка получит от Фонда гарантирования вкладов физических лиц возмещение в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода банка с рынка, кроме случаев, предусмотренных частью четвертой статьи 26 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов" физических лиц". В целом возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам на 01 июля 2023 составляет 1 116,25 миллиона гривен,

– сообщила прессслужба НБУ.

НБУ применил к банку штраф в размере 400 000 гривен за нарушение требований. Однако в течение двух последних лет регулятор неоднократно штрафовал учреждение общей стоимостью 60,4 миллиона и направлял письменную оговорку.