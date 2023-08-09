Куди найбільше витратили грошей українці

Найбільші витрати були здійснені для купівлі продуктів харчування. По безготівковій оплаті у супермаркетах було витрачено 159,5 мільярда гривень.

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Нагадаємо! Загальна частка витрат на харчі становить 45% від усієї суми витрат з карток Приватбанк.

Також з початку 2023 року, громадяни активно користувалися послугою "Готівка на касі". Лише за перші 3 місяці було здійснено 7,9 мільйона операцій на суму 11 мільярдів гривень.

НБУ ліквідує банк "Конкорд" за численні порушення закону

З 1 серпня НБУ ліквідував та відкликав ліцензію у банку "Конкорд". У регуляторі наголосили, що частка цього банку становила 0,17% від активів платоспроможних банків.

Причиною стали порушення банком:

у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Кожен вкладник Банку отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 01 липня 2023 року становить 1 116,25 мільйона гривень,

– повідомила пресслужба НБУ.

НБУ застосував до банку штраф в розмірі 400 000 гривень за порушення вимог. Проте протягом двох останніх років регулятор неодноразово штрафував установу, загальною вартістю 60,4 мільйона та надсилав письмове застереження.