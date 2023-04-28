Кого касается налог на недвижимость

Налог за недвижимость платят только украинцы, владеющие квартирой, площадь которой превышает 60 квадратных метров, или дом площадью более 120 квадратных метров.

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Напомним! Сумма налога увеличивается сразу на 25 тысяч гривен за каждый следующий объект жилой недвижимости, если его общая площадь превышает 300 квадратных метров для квартиры и 500 квадратных метров для дома.

Также, налог за 2021 и 2022 год не начисляется физлицам, чья недвижимость:

расположена на территории, где ведется или велись активные боевые действия;

расположена на территории, которая находится в оккупации или была временно оккупирована РФ;

стала непригодной для проживания в связи с войной.

Как правильно заплатить этот налог

Налог за недвижимость платится в 2023 году за 2022 год, то есть за прошлый год. Его необходимо успеть заплатить до 1 июля.

Вам должны доставить квитанцию, после чего у вас есть 60 дней на то, чтобы перевести средства государству. Если счет не пришел, нужно самостоятельно обратиться в налоговую.

Рассчитать сумму собственного налога можно на официальном калькуляторе, без регистрации. Далее следует ввести все нужные данные, включая ставку налога. Система позволяет добавить сразу несколько объектов недвижимости и сохранить их.

Внимание! Ставка налога в каждом регионе разная, чтобы узнать свою, перейдите по ссылке.

Также вы можете посчитать свой налог на землю на аналогическом калькуляторе.

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