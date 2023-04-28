Кого касается налог на недвижимость
Налог за недвижимость платят только украинцы, владеющие квартирой, площадь которой превышает 60 квадратных метров, или дом площадью более 120 квадратных метров.
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Также, налог за 2021 и 2022 год не начисляется физлицам, чья недвижимость:
- расположена на территории, где ведется или велись активные боевые действия;
- расположена на территории, которая находится в оккупации или была временно оккупирована РФ;
- стала непригодной для проживания в связи с войной.
Как правильно заплатить этот налог
Налог за недвижимость платится в 2023 году за 2022 год, то есть за прошлый год. Его необходимо успеть заплатить до 1 июля.
Вам должны доставить квитанцию, после чего у вас есть 60 дней на то, чтобы перевести средства государству. Если счет не пришел, нужно самостоятельно обратиться в налоговую.
Рассчитать сумму собственного налога можно на официальном калькуляторе, без регистрации. Далее следует ввести все нужные данные, включая ставку налога. Система позволяет добавить сразу несколько объектов недвижимости и сохранить их.
Также вы можете посчитать свой налог на землю на аналогическом калькуляторе.
Тарифы на газ и свет в мае
- Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине еще на один месяц цены на свет не будут менять. То есть будут действовать нынешние тарифы – 1,44 и 1,68 гривны.
- Большинство населения страны являются клиентами компании "Нафтоегаз". А значит, за один кубометр цена составляет 7,96 гривны. Впрочем, цены на газ устанавливают 9 поставщиков, у которых цена колеблется от 7,70 грн до 9,99 грн.
- Напомним, что в Украине до сих пор действует мораторий на повышение стоимости некоторых жилищно-коммунальных услуг.