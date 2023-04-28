Кого стосується податок на нерухомість

Податок за нерухомість платять лише ті українці, які мають у власності квартиру, чия площа перевищує 60 квадратних метрів, або будинок з площею понад 120 квадратних метрів.

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Нагадаємо! Сума податку збільшується одразу на 25 тисяч гривень за кожен наступний об'єкт житлової нерухомості, якщо його загальна площа перевищує 300 квадратних метрів для квартири та 500 квадратних метрів для будинку.

Також, податок за 2021 та 2022 рік не нараховується фізособам, чия нерухомість:

розташована на території, де ведеться або велись активні бойові дії;

розташована на території, що перебуває в окупації, або була тимчасово окупована РФ;

стала непридатною для проживання у зв'язку з війною.

Як правильно заплатити цей податок

Податок за нерухомість платиться у 2023 році за 2022 рік, тобто за минулий рік. Його необхідно встигнути заплатити до 1 липня.

Вам мають доставити квитанцію, після чого ви маєте 60 днів на те, щоб переказати кошти державі. Якщо рахунок не прийшов, потрібно самостійно звернутися до податкової.

Розрахувати суму власного податку можна в офіційному калькуляторі, без реєстрації. Далі потрібно ввести усі потрібні дані, включно зі ставкою податку. Система дозволяє додати відразу кілька об'єктів нерухомості та зберегти їх.

Увага! Ставка податку у кожному регіоні різна, щоб дізнатися свою перейдіть за посиланням.

Також ви можете порахувати свій податок на землю на аналогійному калькуляторі.

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