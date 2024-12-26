Что изменится по налогам в 2025 году

Так для ФЛП первой, второй и четвертой групп ставка сбора составляет 10% от минимальной заработной платы, установленной на начало 2025 года, то есть 8 000 гривен, пишет 24 канал со ссылкой на Министерство финансов.

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В частности плательщики единого налога третьей группы (речь идет о юридических лицах и ФЛП) начнут платить военный сбор в размере 1% от своего оборота по итогам первого квартала 2025 года.

Также не будут платить военный сбор "задним числом" физические лица.

Задекларированный физическими лицами общий годовой доход за 2024 год будет облагаться военным сбором по ставке 1,5% (кроме дохода от операций с имуществом, дохода в виде стоимости унаследованного или полученного в дар имущества, которые облагаются налогом по ставке 5% с 1 декабря 2024 года),

– говорится на сайте учреждения.

Кроме того, другие доходы физических лиц (доход от зарплаты, аренды, выигрыша, депозита и т.д.) облагаются военным сбором в размере 5% с 1 декабря 2024 года. Сюда входит:

доход от зарплаты;

аренды;

выигрыша;

депозита и тому подобное.

Военный сбор

К тому же ставка военного сбора увеличится до 5% для доходов. Это указывают в годовой декларации, начиная с 1 января 2025 года.

В то же время ОВГЗ, в частности военные облигации, для физических лиц продолжают не облагаться ни НДФЛ, ни военным сбором,

– отметили в Министерстве.

Также не подпадают под налогообложение НДФЛ и облагаются военным сбором социальные выплаты, пенсии, стипендии и другие доходы.

Важно! В то же время для военнослужащих и работников силовых структур, определенных в законе, ставка военного сбора остается на уровне 1,5%.