Що зміниться щодо податків у 2025 році

Так для ФОПів першої, другої та четвертої груп ставка збору становить 10% від мінімальної заробітної плати, встановленої на початок 2025 року, тобто 8 000 гривень, пише 24 канал з посиланням на Міністерство фінансів.

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Зокрема платники єдиного податку третьої групи (йдеться про юридичних осіб та ФОПів) почнуть сплачувати військовий збір у розмірі 1% від свого обороту за підсумками першого кварталу 2025 року.

Також не сплачуватимуть військовий збір "заднім числом" фізичні особи.

Задекларований фізичними особами загальний річний дохід за 2024 рік оподатковуватиметься військовим збором за ставкою 1,5% (крім доходу від операцій з майном, доходу у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна, які оподатковуються за ставкою 5% з 1 грудня 2024 року),

– йдеться на сайті установи.

Крім того, інші доходи фізичних осіб (дохід від зарплати, оренди, виграшу, депозиту тощо) оподатковуються військовим збором у розмірі 5% з 1 грудня 2024 року. Сюди входить:

дохід від зарплати;

оренди;

виграшу;

депозиту тощо.

Військовий збір

До того ж ставка військового збору збільшиться до 5% для доходів. Це вказують в річній декларації, починаючи з 1 січня 2025 року.

Водночас ОВДП, зокрема військові облігації, для фізичних осіб продовжують не оподатковуватися ні ПДФО, ні військовим збором,

– наголосили у Міністерстві.

Також не підпадають під оподаткування ПДФО та оподатковуються військовим збором соціальні виплати, пенсії, стипендії та інші доходи.

Важливо! Водночас для військовослужбовців та працівників силових структур, визначених у законі, ставка військового збору залишається на рівні 1,5%.