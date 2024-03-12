Какая налоговая нагрузка в Украине

Для наемного работника или лица, которое работает по гражданско-правовому договору, Налоговый кодекс Украины определяет налоговую нагрузку в виде следующих платежей:

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налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 18%;

военный сбор – 1,5%;

единый социальный взнос (ЕСВ) – 22%.

"Сейчас доход в виде заработной платы облагается налогом: 18% налогом на доходы физических лиц и 1,5% военным сбором. Последние высчитываются из зарплаты работника работодателем как налоговым агентом. Работодатель начисляет на заработную плату единый социальный взнос 22% и самостоятельно (из собственных средств) платит его в бюджет",

– рассказывает руководитель практики налогового права юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Иван Маринюк.

Что известно о ЕСВ

При этом, юрист Stron Legal Карина Клименко отмечает, что размер единого социального взноса не увеличивается пропорционально заработной плате наемных работников. По состоянию на январь 2024 года, максимальный ЕСВ составляет – 23 430 гривен.

Из этого можно сделать вывод, что при общей системе налогообложения налоговая нагрузка на бедных работников больше, чем на богатых. Поскольку применяется максимальная сумма ЕСВ, отсутствие части дохода, не облагаемого налогом, и базовая ставка налогообложения (flat tax rate),

–говорит Карина Клименко.

Таким образом, по состоянию на сегодня, работодатель платит налоги за своего работника, и общая налоговая нагрузка составляет 34% от суммы, которую работодатель тратит на работника.

Обратите внимание! В Украине существует налоговая социальная льгота (НСЛ), то есть освобождение от налога на доход, которой могут воспользоваться работники с доходом до 4 240 гривен в месяц. Но если зарплата достигает 7 000 гривен, то воспользоваться льготой уже не получится.

Изменится ли размер налогообложения в Украине

Сейчас, ставка налогообложения зарплат в Украине остается неизменной. Однако, в Национальной стратегии доходов до 2030 года предусматривает внедрение прогрессивной шкалы налогообложения доходов населения, которая была одобрена правительством.

Страны Европейского Союза активно используют прогрессивную ставку налогообложения доходов физических лиц в виде заработной платы. Но, учитывая их опыт, стоит с осторожностью возлагать такую нагрузку на лиц с большим доходом,

– рассуждает управляющий партнер АО "Evrika Law" Андрей Шабельников.

Однако, есть опасения, что высокие предельные налоговые ставки могут привести к уклонению от уплаты налогов или сократить рабочие часы. А в будущем также повлиять на интерес к получению определенного образования и ведения предпринимательства в целом.

Обратите внимание! Основой прогрессивной системы налогообложения является предельная налоговая ставка, которая применяется к доходу, превышающему прибыль, полученную лицом в течение предыдущего налогового периода.