Яке податкове навантаження в Україні

Для найманого працівника або особи, яка працює за цивільно-правовим договором, Податковий кодекс України визначає податкове навантаження у вигляді таких платежів:

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податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) – 18%;

військовий збір – 1,5%;

єдиний соціальний внесок (ЄСВ) – 22%.

"Наразі дохід у вигляді заробітної плати оподатковується: 18% податком на доходи фізичних осіб та 1,5% військовим збором. Останні вираховуються із зарплати працівника роботодавцем як податковим агентом. Роботодавець нараховує на заробітну плату єдиний соціальний внесок 22% та самостійно (з власних коштів) сплачує його до бюджету",

– розповідає керівник практики податкового права юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" Іван Маринюк.

Що відомо про ЄСВ

При цьому, юристка Stron Legal Каріна Клименко зазначає, що розмір єдиного соціального внеску не збільшується пропорційно до заробітної плати найманих працівників. Станом на січень 2024 року, максимальний ЄСВ становить – 23 430 гривень.

Із цього можна зробити висновок, що за загальної системи оподаткування податкове навантаження на бідніших працівників більше, ніж на багатших. Оскільки застосується максимальна сума ЄСВ, відсутність частини доходу, що не оподатковується, і базова ставка оподаткування (flat tax rate),

–каже Каріна Клименко.

Таким чином, станом на сьогодні, роботодавець сплачує податки за свого працівника, і загальне податкове навантаження складає 34% від суми, яку роботодавець витрачає на працівника.

Зверніть увагу! В Україні існує податкова соціальна пільга (ПСП), тобто звільнення від податку на дохід, якою можуть скористатися працівники з доходом до 4 240 гривень на місяць. Але якщо зарплата сягає 7 000 гривень, то скористатися пільгою вже не вийде.

Чи зміниться розмір оподаткування в Україні

Наразі, ставка оподаткування зарплат в Україні залишається незмінною. Проте, в Національній стратегії доходів до 2030 року передбачає впровадження прогресивної шкали оподаткування доходів населення, яка була схвалено урядом.

Країни Європейського Союзу активно використовують прогресивну ставку оподаткування доходів фізичних осіб у вигляді заробітної плати. Але, враховуючи їхній досвід, варто з обережністю покладати таке навантаження на осіб із більшим доходом,

– розмірковує керуючий партнер АО "Evrika Law" Андрій Шабельніков.

Проте, є побоювання, що високі граничні податкові ставки можуть призвести до ухилення від сплати податків або ж скоротити робочі години. А в майбутньому також вплинути на зацікавлення щодо здобуття певної освіти і ведення підприємництва в цілому.

Зауважте! Основою прогресивної системи оподаткування є гранична податкова ставка, яка застосовується до доходу, що перевищує прибуток, отриманий особою протягом попереднього податкового періоду.