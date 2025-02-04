Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,79 гривны. То есть цена валюты выросла на 7 копеек против 3 февраля. Официальный курс евро в свою очередь составляет 42,86 гривны. То есть упала на 46 копеек.

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По состоянию на 5 февраля курс НБУ будет такой:

доллар – 41,75 гривны,

евро – 43,11 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 4 февраля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,50 гривны , продажа – по 42,12 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,90 гривны , продажа – по 41,93 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – 41,65 гривны, продажа – 42,04 гривны.

Почему курс доллара падает

По итогам прошлой недели курс гривны укрепился до 41,73 гривны за доллар, что является самым высоким показателем за последние полтора месяца, передает 24 Канал со ссылкой на инвестиционную компанию ICU. В то же время в системно важных банках наличный курс доллара снизился и составляет 41,60 – 42,10 гривны за доллар.

Однако аналитики ICU прогнозируют, что в начале февраля факторы, которые способствовали укреплению гривны, исчезнут. А открытие новых лимитов на онлайн-покупку валюты физлицами спрос на доллар в розничном сегменте возрастет.

Таким образом, НБУ или будет вынужден ослабить гривну, или значительно нарастить объемы интервенций, во избежание резких колебаний курса.

Заметьте! Во второй половине года девальвация гривны может ускориться, а к концу года доллар может достичь 46 гривен.