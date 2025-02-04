Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,79 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 7 копійок проти 3 лютого. Офіційний курс євро натомість становить 42,86 гривні. Тобто впала на 46 копійок.

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Станом на 5 лютого курс НБУ буде такий:

долар – 41,75 гривні,

євро – 43,11 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 4 лютого курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,50 гривні , продаж – по 42,12 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,90 гривні , продаж – по 41,93 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – 41,65 гривні, продаж – 42,04 гривні.

Чому курс долара падає

За підсумками минулого тижня курс гривні зміцнився до 41,73 гривні за долар, що є найвищим показником за останні півтора місяця, передає 24 Канал з посиланням на інвестиційну компанію ICU. Водночас у системно важливих банках готівковий курс долара знизився й становить 41,60 – 42,10 гривні за долар.

Однак аналітики ICU прогнозують, що на початку лютого фактори, які сприяли зміцненню гривні, зникнуть. А відкриття нових лімітів на онлайн-купівлю валюти фізособами попит на долар у роздрібному сегменті зросте.

Таким чином, НБУ або буде змушений послабити гривню, або значно наростити обсяги інтервенцій, щоб уникнути різких коливань курсу.

Зауважте! В другій половині року девальвація гривні може пришвидшитися, а до кінця року долар може сягнути 46 гривень.