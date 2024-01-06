Как получить дополнительный стаж

Как работающие, так и неработающие лица могут добровольно включиться в систему общеобязательного государственного пенсионного страхование. Они могут платить взносы не только за себя, но и в пользу других лиц.

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Однако для того, чтобы осуществлять добровольные платежи в пользу третьего лица, важно, чтобы это лицо было зарегистрировано в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования (РЗО) и не было пенсионером.

Справочно! Страховой стаж – это период работы работника, в течение которого он или его работодатель уплачивал страховой взнос. Минимальный взнос составляет 22% от минимальной заработной платы.

Чтобы "докупить" стаж, нужно заключить договор по ПФУ. Он заключается в электронной форме через веб-портал электронных услуг.

Для заключения Договора можно авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), Дия. Подписи или GOV.ID.

Расчет страхового стажа:

Страховой взнос ЕСВ нужно умножить на коэффициент стоимости компенсации и на количество недостающих месяцев.

За один год пенсии коэффициент – 2, за два года – 1,8, за три – 1,6 и т.д.

Минимальный размер взноса за 1 месяц страхового стажа по договору о добровольном участии (при покупке страхового стажа) составляет 2 860 гривен с 1 января и 2 948 гривен с 1 октября.

Если добавить, то за год сумма составит 34 320 или 35 376 гривен соответственно.

Соответственно, если вы захотите приобрести 3 года стажа, то это обойдется в 100 тысяч гривен.

Важно ! После того как договор будет заключен, необходимо вносить ежемесячный взнос в размере 2 948 гривен, то есть 35 376 гривен за каждый год докупленного стажа.

Как выплачивать ЕСВ

ЕСВ можно платить как единовременно, так и распределяя ежемесячные платежи. В случае заключения договора на один год ежемесячная сумма взноса составит 1 430 гривен.

При единовременной оплате взнос необходимо уплатить в течение 10 дней после подписания договора, при этом общий стаж рассчитывается с коэффициентом вдвое большим.