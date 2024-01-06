Як отримати додатковий стаж

Як особи, що працюють, так і ті, що не працюють, можуть добровільно включитися в систему загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Вони мають можливість сплачувати внески не тільки за себе, але й на користь інших осіб.

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Однак, для того, щоб здійснювати добровільні платежі на користь третьої особи, важливо, щоб ця особа була зареєстрована у Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування (РЗО) і не була пенсіонером.

Довідково! Страховий стаж – це період роботи працівника, протягом якого він, або його роботодавець сплачував страховий внесок. Мінімальний внесок становить 22% від мінімальної заробітної плати.

Аби "докупити" стаж, потрібно укласти договір з ПФУ. Він укладається в електронній формі через вебпортал електронних послуг.

Для укладання Договору можна авторизуватись за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), Дія.Підпису або системи GOV.ID.

Розрахунок страхового стажу:

Страховий внесок ЄСВ треба помножити на коефіцієнт вартості компенсації та на кількість місяців, яких не вистачає.

За один рік пенсії коефіцієнт — 2, за два роки — 1,8, за три — 1,6 тощо.

Мінімальний розмір внеску за 1 місяць страхового стажу за договором про добровільну участь (за купівлі страхового стажу) становить 2 860 гривень з 1 січня та 2 948 гривень з 1 жовтня.

Якщо додати, то за рік сума складе 34 320 або 35 376 гривень відповідно.

Відповідно, якщо ви захочете придбати 3 роки стажу, то це коштуватиме 100 тисяч гривень.

Важливо! Після того, як договір буде укладено, необхідно вносити щомісячний внесок у розмірі 2948 гривень, тобто 35 376 гривень за кожен рік докупленого стажу.

Як виплачувати ЄСВ

ЄСВ можна сплачувати як одноразово, так і розподіляючи платежі щомісяця. У випадку укладення договору на один рік, щомісячна сума внеску складе 1 430 гривень.

При одноразовій оплаті внесок необхідно сплатити протягом 10 днів після підписання договору, при цьому загальний стаж розраховується з коефіцієнтом удвічі більшим.