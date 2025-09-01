Почему Норвегия закупает фрегаты у Великобритании?

Речь идет о пяти фрегатах типа 26, которые производят в Глазго. Эти военные корабли предназначены для противолодочной борьбы, сообщает 24 Канал со ссылкой на SkyNews.

С помощью этого соглашения Осло и Лондон хотят усилить сотрудничество в противодействии российской угрозе в морях вдоль восточного фланга НАТО.

Эти корабли должны стать частью объединенного флота из не менее 13 противолодочных судов (8 британских и 5 норвежских), которые будут действовать совместно в Северной Европе.

Норвегия и Великобритания – близкие союзники, которые имеют общие интересы и прочные двусторонние связи. Я уверен, что стратегическое партнерство с Великобританией по закупке, разработки и эксплуатации фрегатов является правильным решением,

– заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

А британский премьер Кир Стармер отметил, что соглашение о закупке фрегатов принесет как экономическую выгоду, так и укрепит национальную безопасность Соединенного Королевства.

Соглашение позволит трудоустроить около 2 000 человек на судостроительных предприятиях компании BAE Systems в Глазго.

Еще 2 000 рабочих мест обеспечат в цепях поставок до 2030 года.

Ожидается, что благодаря этому сотрудничеству поддержку получат 432 предприятия по всей Великобритании.

Ожидается, что британские фрегаты и изготовленные для Норвегии корабли будут одинаковыми, На норвежских кораблях также планируют установить противолодочные вертолеты.

Наличие идентичных кораблей позволит нам еще эффективнее действовать вместе при выполнении сложных миссий. Это также уменьшит расходы и упростит совместное техническое обслуживание,

– добавил министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик.

Что известно о фрегатах типа 26?

Фрегаты типа 26 (Global Combat Ship) – это новое поколение многофункциональных военных кораблей, разработанных компанией BAE Systems для Королевского флота Великобритании. Их основная специализация – противолодочная оборона, то есть обнаружение, отслеживание и борьба с подводными лодками.

Корабли имеют современные сенсоры, систему ПВО Sea Ceptor, способны нести вертолеты и беспилотные аппараты. Они отличаются тихоходностью и высокой живучестью, что делает их эффективными для действий в Северной Атлантике и на флангах НАТО. Заказ на эти фрегаты уже сделали Австралия, Канада и теперь Норвегия.

Угроза со стороны России: что известно?