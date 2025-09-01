Чому Норвегія закуповує фрегати у Великої Британії?

Мова йде про п'ять фрегатів типу 26, які виробляють у Глазго. Ці військові кораблі призначені для протичовнової боротьби, повідомляє 24 Канал з посиланням на SkyNews.

За допомогою цієї угоди Осло та Лондон хочуть посилити співпрацю у протидії російській загрозі в морях уздовж східного флангу НАТО.

Ці кораблі мають стати частиною об'єднаного флоту з не менш як 13 протичовнових суден (8 британських та 5 норвезьких), які діятимуть спільно в Північній Європі.

Норвегія і Велика Британія – близькі союзники, які мають спільні інтереси й міцні двосторонні зв'язки. Я впевнений, що стратегічне партнерство з Великою Британією щодо закупівлі, розробки і експлуатації фрегатів є правильним рішенням,

– заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

А британський прем'єр Кір Стармер наголосив, що угода про закупівлю фрегатів принесе як економічну вигоду, так і зміцнить національну безпеку Сполученого Королівства.

Угода дозволить працевлаштувати близько 2 000 людей на суднобудівних підприємствах компанії BAE Systems у Глазго.

Ще 2 000 робочих місць забезпечать у ланцюгах постачання до 2030 року.

Очікується, що завдяки цій співпраці підтримку отримають 432 підприємства по всій Великій Британії.

Очікується, що британські фрегати та виготовлені для Норвегії кораблі будуть однаковими, На норвезьких кораблях також планують встановити протичовнові вертольоти.

Наявність ідентичних кораблів дозволить нам ще ефективніше діяти разом під час виконання складних місій. Це також зменшить витрати і спростить спільне технічне обслуговування,

– додав міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік.

Що відомо про фрегати типу 26?

Фрегати типу 26 (Global Combat Ship) – це нове покоління багатофункціональних військових кораблів, розроблених компанією BAE Systems для Королівського флоту Великої Британії. Їх основна спеціалізація – протичовнова оборона, тобто виявлення, відстеження і боротьба з підводними човнами.

Кораблі мають сучасні сенсори, систему ППО Sea Ceptor, здатні нести вертольоти й безпілотні апарати. Вони відрізняються тихохідністю та високою живучістю, що робить їх ефективними для дій у Північній Атлантиці та на флангах НАТО. Замовлення на ці фрегати вже зробили Австралія, Канада та тепер Норвегія.

Загроза з боку Росії: що відомо?