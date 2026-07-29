США расширили ограничения на китайские технологии

Администрация президента Дональда Трампа объявила о прекращении импорта современных роботизированных систем и силовых инверторов, сообщает Politico . Они используются для подключения солнечных электростанций к сети.

Новые ограничения были утверждены Федеральной комиссией по связи США (FCC). Они стали продолжением политики по сокращению зависимости страны от китайских технологий после предварительных шагов по запрещению отдельных моделей беспилотников и сетевого оборудования.

В Белом доме объясняют решение тем, что подходящие технологии могут создавать угрозы для критической инфраструктуры США. По оценке американских ведомств, оборудование способно содержать киберуязвимости, которые могут использоваться для шпионажа или даже вмешательства в работу энергетических систем.

Какое оборудование попало под запрет

Под новые правила подпадают мобильные роботизированные системы, включая гуманоидные и четвероногие работы, а также силовые инверторы, широко применяемые в проектах солнечной энергетики.

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В FCC заявили, что сетевые возможности современных роботов создают дополнительные риски для кибербезопасности. По мнению американских властей, такие устройства могут собирать большие объемы данных, которые могут использоваться иностранными спецслужбами или позволять удаленное вмешательство в их работу.

Ограничения будут касаться только новых моделей оборудования. В то же время, уже сертифицированные устройства останутся доступными для продажи и использования. Кроме того, производители смогут обратиться за специальными исключениями, согласованными Министерством обороны и Министерством внутренней безопасности США.

Тем временем Гонконг продемонстрировал самый мощный рост экспорта за последние четыре десятилетия. Главным драйвером рекордных показателей стал стремительный мировой спрос на электронику и оборудование для развития искусственного интеллекта.