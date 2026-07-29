США розширили обмеження на китайські технології

Адміністрація президента Дональда Трампа оголосила про припинення імпорту сучасних роботизованих систем і силових інверторів, повідомляє Politico. Вони використовуються для підключення сонячних електростанцій до енергомережі.

Нові обмеження були затверджені Федеральною комісією зі зв'язку США (FCC). Вони стали продовженням політики щодо скорочення залежності країни від китайських технологій після попередніх кроків із заборони окремих моделей безпілотників і мережевого обладнання.

У Білому домі пояснюють рішення тим, що відповідні технології можуть створювати загрози для критичної інфраструктури США. За оцінкою американських відомств, обладнання здатне містити кіберуразливості, які потенційно можуть використовуватися для шпигунства або навіть втручання в роботу енергетичних систем.

Яке обладнання потрапило під заборону

Під нові правила підпадають мобільні роботизовані системи, зокрема гуманоїдні та чотириногі роботи, а також силові інвертори, що широко застосовуються в проєктах сонячної енергетики.

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У FCC заявили, що мережеві можливості сучасних роботів створюють додаткові ризики для кібербезпеки. На думку американської влади, такі пристрої можуть збирати великі обсяги даних, які потенційно можуть використовуватися іноземними спецслужбами або дозволяти віддалене втручання в їхню роботу.

Обмеження стосуватимуться лише нових моделей обладнання. Водночас уже сертифіковані пристрої залишаться доступними для продажу та використання. Крім того, виробники зможуть звернутися за спеціальними винятками, погодженими Міністерством оборони та Міністерством внутрішньої безпеки США.

Тим часом Гонконг продемонстрував найпотужніше зростання експорту за останні чотири десятиліття. Головним драйвером рекордних показників став стрімкий світовий попит на електроніку та обладнання для розвитку штучного інтелекту.