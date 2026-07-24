Как отреагировали на введение пошлин в Брюсселе

В отношении ЕС Вашингтон ввел 10-процентную пошлину из-за якобы невыполнения требований по импорту товаров, произведенных с использованием принудительного труда, пишет Politico.

В Брюсселе дали понять, что могут смириться с такой ставкой, ведь она соответствует пределу, согласованному в торговом соглашении между США и ЕС.

ЕС положительно отмечает, что это соответствует тарифным обязательствам США, согласованным в совместном заявлении ЕС и США,

– заявил заместитель главного пресс-секретаря Еврокомиссии Олаф Гилл.

Высокопоставленные чиновники ЕС отмечают, что Трамп в целом соблюдал условия трансатлантического торгового перемирия.

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В прошлом году президент США обязался ограничить пошлины на большинство товаров из ЕС на уровне не более 15%. Нынешняя же ставка в 10% не будет налагаться дополнительно к режиму наибольшего благоприятствования. Это позволит соблюсти договоренности соглашения.

Вместе с тем в Брюсселе понимают, что в США все еще продолжаются расследования в отношении избыточных промышленных мощностей в Европе и политики ценообразования на лекарственные средства. Поэтому в будущем общий уровень пошлин может превысить согласованные 15%.

Почему не все довольны

В то же время не все так положительно отреагировали на новые тарифы США. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас раскритиковала аргументы Вашингтона.

Если сравнить наше трудовое законодательство с законодательством США, то у нас есть оплачиваемые отпуска, очень хорошие условия труда для работников. Поэтому такие аргументы выглядят совершенно необоснованными,

– подчеркнула Каллас.

Она отметила, что ЕС выполнил свою часть торгового соглашения, поэтому для нее стало неприятной неожиданностью, что США не соблюдают договоренности.

Дипломатка добавила, что Евросоюз будет требовать объяснений от Вашингтона.

Напомним, что под новые пошлины США попали около 60 их торговых партнеров. Ставка пошлин составляет 10% и 12,5%. При этом они не будут распространяться на удобрения, отдельные продукты питания и товары, на которые уже действуют другие торговые ограничения.