Як сприйняли мита в Брюсселі

Для ЄС Вашингтон встановив 10% мито через нібито невиконання вимог щодо імпорту товарів, виготовлених із використанням примусової праці, пише Politico.

У Брюсселі дали зрозуміти, що можуть змиритися з такою ставкою, адже вона відповідає межі, погодженій у торгівельній угоді США та ЄС.

ЄС позитивно відзначає, що цей результат відповідає тарифним зобов’язанням США, погодженим у спільній заяві ЄС і США,

– заявив заступник головного речника Єврокомісії Олаф Гілл.

Високопосадовці ЄС зазначають, що Трамп загалом дотримався умов трансатлантичного торгівельного перемир’я.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Торік президент США зобов’язався обмежити мита на більшість товарів із ЄС на рівні не більше 15%. Нинішня ж ставка у 10% не накладатиметься додатково до режиму найбільшого сприяння. Це дозволить дотриматися домовленостей угоди.

Разом з тим у Брюсселі розуміють, що у США ще тривають розслідування щодо надлишкових промислових потужностей у Європі та політики ціноутворення на лікарські засоби. Тому у майбутньому загальний рівень мит може перевищити погоджені 15%.

Чому не всі задоволені

Водночас не всі так позитивно відреагували на нові тарифи США. Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас розкритикувала аргументи Вашингтона.

Якщо порівняти наше трудове законодавство із законодавством США, то в нас є оплачувані відпустки, дуже хороші умови праці для працівників. Тому такі аргументи виглядають абсолютно необґрунтованими,

– наголосила Каллас.

Вона зауважила, що ЄС виконав свою частину торгівельної угоди, тому для неї стало неприємною несподіванкою, що США не дотримуються домовленостей.

Дипломатка додала, що Євросоюз вимагатиме пояснень від Вашингтона.

Нагадаємо, що під нові мита США потрапили близько 60 їх торгівельних партнерів. Ставка тарифів складає 10% та 12,5%. Водночас вони не поширюватимуться на добрива, окремі харчові продукти та товари, на які вже діють інші торгівельні обмеження.