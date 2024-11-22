Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,28 гривны. То есть цена валюты выросла на 3 копейки против 21 ноября. Официальный курс евро зато составляет 43,46 гривны. То есть, цена упала на 10 копеек.

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

По состоянию на 25 ноября курс НБУ будет такой:

доллар – 41,31 гривны,

евро – 42,99 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 22 ноября курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,15 гривны, продажа – по 41,65 гривны,

покупка – продажа – На черном рынке: покупка – 41,56 гривны, продажа – по 41,60 гривны,

покупка – продажа – В обменниках: покупка – 41,07 гривны, продажа – 41,63 гривны.

Какие цены на валюту с 25 ноября

Банкир Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что со следующей недели в Украине стартует сезон скидок, акций и бонусов к грядущим праздникам. Поэтому часть граждан с валютными сбережениями будет тратить средства на необходимые вещи. Это может повлиять на колебания курсов.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Это может повлиять на колебания курсов. Кроме того, ожидается уменьшение предложения от экспортеров, которая была связана с периодом проплаты налогов. Вполне возможно, что по итогам ноября доллар вырастет не более, как на 0,8 – 1%.

Ожидаются следующие коридоры валютных колебаний: