Официальный курс валют
Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,28 гривны. То есть цена валюты выросла на 3 копейки против 21 ноября. Официальный курс евро зато составляет 43,46 гривны. То есть, цена упала на 10 копеек.
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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.
По состоянию на 25 ноября курс НБУ будет такой:
- доллар – 41,31 гривны,
- евро – 42,99 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
По состоянию на утро 22 ноября курс доллара на наличном рынке составлял:
- В банках: покупка – 41,15 гривны, продажа – по 41,65 гривны,
- На черном рынке: покупка – 41,56 гривны, продажа – по 41,60 гривны,
- В обменниках: покупка – 41,07 гривны, продажа – 41,63 гривны.
Какие цены на валюту с 25 ноября
Банкир Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что со следующей недели в Украине стартует сезон скидок, акций и бонусов к грядущим праздникам. Поэтому часть граждан с валютными сбережениями будет тратить средства на необходимые вещи. Это может повлиять на колебания курсов.
Это может повлиять на колебания курсов. Кроме того, ожидается уменьшение предложения от экспортеров, которая была связана с периодом проплаты налогов. Вполне возможно, что по итогам ноября доллар вырастет не более, как на 0,8 – 1%.
Ожидаются следующие коридоры валютных колебаний:
- на межбанке будут в пределах 41,2 – 41,7 гривны за доллар и 43,5 – 45 гривен за евро,
- на наличном рынке колебания составят 41,2 – 41,8 гривны за доллар и 45 – 47,5 гривны за евро.