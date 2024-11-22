Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,28 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 3 копійки проти 21 листопада. Офіційний курс євро натомість становить 43,46 гривні. Тобто, ціна впала на 10 копійок.

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Станом на 25 листопада курс НБУ буде такий:

долар – 41,31 гривні,

євро – 42,99 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 22 листопада курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41,15 гривні, продаж – по 41,65 гривні,

купівля – продаж – На чорному ринку: купівля – 41,56 гривні, продаж – по 41,60 гривні,

купівля – продаж – В обмінниках: купівля – 41,07 гривні, продаж – 41,63 гривні.

Які ціни на валюту з 25 листопада

Банкір Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що з наступного тижня в Україні стартує сезон знижок, акцій та бонусів до прийдешніх свят. Відтак частина громадян із валютними заощадженнями витрачатиме кошти на неохідні речі. Це може вплинути на коливання курсів.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Це може вплинути на коливання курсів. Окрім того, очікується зменшення пропозиції від експортерів, яка була пов'язана з періодом проплати податків. Цілком можливо, що за підсумками листопада долар зросте не більше, як на 0,8 – 1%.

Очікуються такі коридори валютних коливань: