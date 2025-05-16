Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,47 гривны. То есть цена валюты упала на 6 копеек против 15 мая. Официальный курс евро взамен составляет 46,38 гривны. То есть цена упала на 20 копеек.

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По состоянию на 19 мая курс НБУ будет такой:

доллар – 41,49 гривны,

евро – 46,44 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 16 мая курс доллара составляет на наличном рынке:

в банках: покупка – 41,15 гривны , продажа – по 41,75 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,55 гривны , продажа – по 41,56 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 40,81 гривны, продажа – по 41,53 гривны.

По сколько будет доллар на наличном рынке

Банкир Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что на следующей неделе курс будет на уровне 41,40 – 41,80 гривны за доллар, а курса евро – на уровне 45,50 – 47 гривен.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Как и в предыдущие недели на курсы валют вместе со стратегией НБУ будут влиять прежде всего экономические факторы: это развитие экспорта, что пополняет международные валютные резервы, развитие экономики и тому подобное.

А все другие факторы, например ситуация на фронте, последствия вражеских обстрелов, могут создавать определенное давление, однако не будут действовать отдельно от экономики.

Важно! Важным станет почти полное отсутствие курсовых расхождений между межбанком и наличным рынком, а в отдельные дни курсы межбанка могут даже быть несколько выше наличных.