Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,47 гривні. Тобто ціна валюти впала на 6 копійок проти 15 травня. Офіційний курс євро натомість становить 46,38 гривні. Тобто ціна впала на 20 копійок.

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Станом на 19 травня курс НБУ буде такий:

долар – 41,49 гривні,

євро – 46,44 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 16 травня курс долара становить на готівковому ринку:

у банках: купівля – 41,15 гривні , продаж – по 41,75 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,55 гривні , продаж – по 41,56 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – по 40,81 гривні, продаж – по 41,53 гривні.

По скільки буде долар на готівковому ринку

Банкір Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що наступного тижня курс буде на рівні 41,40 – 41,80 гривні за долар, а курсу євро – на рівні 45,50 – 47 гривень.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Як і в попередні тижні на курси валют разом зі стратегією НБУ впливатимуть перш за все економічні чинники: це розвиток експорту, що поповнює міжнародні валютні резерви, розвиток економіки тощо.

А всі інші чинники, як-от ситуація на фронті, наслідки ворожих обстрілів, можуть створювати певний тиск, однак не діятимуть окремо від економіки.

Важливо! Важливим стане майже повна відсутність курсових розбіжностей між міжбанком та готівковим ринком, а в окремі дні курси міжбанку можуть навіть бути дещо вищими за готівкові.