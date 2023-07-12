Кто имеет право получить статус личности с инвалидностью

Украинские военные могут получить инвалидность в результате контузии, ранения или заболевания при участии в боевых действиях. Такой статус предоставляется:

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военным ВСУ, Нацгвардии, СБУ, полиции, представителям других ведомств;

работникам предприятий и организаций, привлеченных к участию в обеспечении обороны;

добровольцам в составе добровольческих формирований, включенных в состав ВСУ;

нерегулярным добровольцам, которые были в составе формирований, не входивших в ВСУ;

волонтерам;

людям, которые вовлечены в сотрудничество с разведывательными органами Украины на оккупированных территориях.

Что делать, чтобы получить инвалидность

Для того чтобы получить военным статус лица с инвалидностью, нужно пройти медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК). Именно заключение МСЭК является основанием для получения денежных выплат.

Обратите внимание! За год полномасштабного вторжения более 2 000 военнослужащих получили инвалидность.

Для того чтобы пройти МСЭК военному нужно получить направление. Порядок последующих действий будет зависеть от этого:

Если военнослужащий проходит стационарное лечение, по направлению на МСЭК (форма № 088\о) следует обращаться к своему профильному врачу.

Действующий военнослужащий должен обратиться с рапортом о прохождении МСЭК к своему командиру. Только после этого командир может разрешить покинуть воинскую часть для прохождения комиссии.

Если военнослужащий находится вне воинской части, например в отпуске по состоянию здоровья, ему следует обратиться в военкомат. Там предоставят направление на прохождение МСЭК.

Если человек уволился с военной службы, то направление может дать семейный врач.

Комиссия может принять решение об инвалидности военного заочно. Впрочем, только в случае, когда есть направление врачебно-консультативной комиссии.

Размер пенсии по инвалидности

Такую пенсию можно получить в период прохождения службы или не позднее 3 месяцев после увольнения со службы. Кроме того, она начисляется в том случае, когда инвалидность наступила позже трехмесячного срока после увольнения со службы, но вследствие заболевания.

Размер пенсии зависит от группы инвалидности: