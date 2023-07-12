Хто має право отримати статус особи з інвалідністю

Українські військові можуть отримати інвалідність внаслідок контузії, поранення, чи захворювання під час участі в бойових діях. Такий статус надається:

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військовим ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, поліції, представників інших відомств;

працівникам підприємств та організацій, яких залучені до участі в забезпеченні оборони;

добровольцям у складі добровольчих формувань, що були включені до складу ЗСУ;

нерегулярним добровольцям, які були у складі формувань, що не входили до складу ЗСУ;

волонтерам;

людям, які залучені до співпраці з розвідувальними органами України на окупованих територіях.

Що робити, щоб отримати інвалідність

Для того, щоб отримати військовим статус особи з інвалідністю потрібно пройти медико-соціальну експертну комісію (МСЕК). Саме висновок МСЕК є підставок для отримання грошових виплат.

Зверніть увагу! За рік повномасштабного вторгнення понад 2 000 військовослужбовців набули інвалідності.

Для того, щоб пройти МСЕК військовому потрібно отримати направлення. Порядок наступних дій залежатиме від цього:

Якщо військовослужбовець проходить стаціонарне лікування, по направлення на МСЕК (форма № 088\о) слід звертатися до свого профільного лікаря.

Чинний військовослужбовець повинен звернутися з рапортом про проходження МСЕК до свого командира. Лише після цього командир може дозволити залишити військову частину для проходження комісії.

Якщо військовослужбовець перебуває поза військовою частиною, як-от у відпустці за станом здоров’я, то йому слід звернутися до військкомату. Там нададуть направлення на проходження МСЕК.

Якщо людина звільнилася з військової служби, то направлення може дати сімейний лікар.

Комісія може ухвалити рішення про інвалідність військового заочно. Втім лише у випадку, коли є направлення лікарсько-консультативної комісії.

Розмір пенсії по інвалідності

​Таку пенсію можна отримати в період проходження служби або не пізніше 3 місяців після звільнення зі служби. Крім того, вона нараховується у тому випадку, коли інвалідність настала пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювання.

Розмір пенсії залежить від групи інвалідності: