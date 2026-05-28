Почему отменяют отгрузки газа из США

О том, что повлияло на решение покупателей, пишет Bloomberg.

По информации людей, которые знакомы с вопросом, сейчас отменили минимум 2 груза. Речь идет о поставках, отгрузки которых планировали в следующем месяце с экспортных терминалов побережья Мексиканского залива США.

Отмечается, что некоторые покупатели начали переговорить о прекращении будущих поставок.

Известно, что с началом войны в Иране страны Азии вынужденно покупали газ в США. Это альтернативное решение, ведь основной маршрут поставок и закупок ранее проходил через Ормузский пролив.

Интересно, что несмотря на больший спрос трейдеры получают меньшую прибыль. Связано это с тем, что тарифы среагировали на рыночную ситуацию. Поэтому, цены на доставку выросли. Из-за дорогих перевозок странам невыгодно покупать ресурс в США.

В частности Индия, которая поставляла с Ближнего Востока 90% СПГ (сжиженного нефтяного газа) обращалась к США, чтобы восстановить утраченные объемы поставок. Зато высокие тарифы на доставку увеличили расходы страны. А также повлияли на работу местных НПЗ. Поэтому, азиатские покупатели не почувствовали облегчения даже от того, что США помогли с поставками СНГ.

Несмотря на наличие ресурса и фактический доступ к нему дорогая логистика не улучшила общую ситуацию.

Заметьте! Сжиженный нефтяной газ в Индии используют для приготовления пищи на бытовых и коммерческих кухнях. В Китае ресурс нужен для производства пластмасс.

Привычный маршрут перевозок СНГ в Азию через Панамский канал имеет свои риски. Так, поставка может прибыть позже из-за больших очередей. Они образуются из-за увеличения спроса после начала войны в Иране.

Но если покупатель хочет получить груз без очереди тогда придется заплатить "бешеные суммы". Есть также другой маршрут – через мыс Доброй Надежды.. Он в разы длиннее, поэтому поставки "затянутся", а тарифы из-за этого тоже начнут расти.

Напомним, что ранее в ЕС согласовали решение на постепенный запрет на импорт российского газа. Поэтому сейчас страны ЕС в поиске решений для автономного обеспечения ресурсами или в обход Кремля. Потребность в энергетической независимости возникла в частности из-за войны в Иране.

Известно, что сжиженный газ будут поставлять в Европу через экспортный комплекс провинции Британская Колумбия. Первое газовое соглашение должны подписать канадская компания Ksi Lisims LNG и немецкая SEFE. Ожидается, что по контракту Германия будет покупать у Канады до 1 миллиона тонн СПГ ежегодно.