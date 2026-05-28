Чому скасовують відвантаження газу зі США

Про те, що вплинуло на рішення покупців, пише Bloomberg.

За інформацією людей, які знайомі з питанням, нині скасували мінімум 2 вантажі. Йдеться про постачання, відвантаження яких планували наступного місяця з експортних терміналів узбережжя Мексиканської затоки США.

Зазначається, що деякі покупці почали перемовити щодо припинення майбутніх поставок.

Відомо, що з початком війни в Ірані країни Азії вимушено купували газ у США. Це альтернативне рішення, адже основний маршрут постачань та закупівель раніше проходив через Ормузьку протоку.

Цікаво, що попри більший попит трейдери отримують менший прибуток. Пов'язано це з тим, що тарифи зреагували на ринкову ситуацію. Тож, ціни на доставку зросли. Через дорогі перевезення країнам невигідно купувати ресурс у США.

Зокрема Індія, яка постачалал з Близького Сходу 90% ЗНГ (зрідженого нафтового газу) зверталася до США, аби поновити втрачені обсяги постачань. Натомість високі тарифи на доставку збільшили витрати країни. А також вплинули на роботу місцевих НПЗ. Тож, азійські покупці не відчули полегшення навіть від того, що США допомогли з постачанням ЗНГ.

Попри наявність ресурсу та фактичний доступ до нього дорога логістика не покращила загальну ситуацію.

Зауважте! Зріджений нафтовий газ в Індії використовують для приготування їжі на побутових та комерційних кухнях. У Китаї ресурс потрібен для виробництва пластмас.

Звичний маршрут перевезень ЗНГ до Азії через Панамський канал має свої ризики. Так, поставка може прибути пізніше через великі черги. Вони утворюються через збільшення попиту після початку війни в Ірані.

Але якщо покупець хоче отримати вантаж без черги тоді доведеться заплатити "шалені суми". Є також інший маршрут – через мис Доброї Надії.. Він в рази довший, тож постачання "затягнуться", а тарифи через це теж почнуть зростати.

Нагадаємо, що раніше в ЄС погодили рішення на поступову заборону щодо імпорту російського газу. Тож нині країни ЄС в пошуку рішень для автономного забезпечення ресурсами або ж в обхід Кремля. Потреба в енергетичній незалежності виникла зокрема через війну в Ірані.

Відомо, що скраплений газ постачатимуть до Європи через експортний комплекс провінції Британська Колумбія. Першу газову угоду мають підписати канадська компанія Ksi Lisims LNG та німецька SEFE. Очікується, що за контрактом Німеччина купуватиме в Канади до 1 мільйона тонн СПГ щорічно.