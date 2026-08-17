О ситуации с электроснабжением в городе сообщает Черниговоблэнерго.

Что известно об отключении света в Чернигове?

Отключение произошло из-за повреждения энергообъекта. По данным пресс-службы Черниговского горсовета, оккупанты нанесли удар по южной части города, после чего на месте возник пожар.

В результате атаки врага поврежден энергообъект. Без электричества остались более 10 тысяч абонентов в городе Чернигове,

– сообщили в "Черниговоблэнерго".

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Также есть информация об одном пострадавшем в результате обстрела. Энергетики смогут приступить к восстановительным работам, только что обстановка с безопасностью позволит это сделать.

Отметим, что российские войска продолжают систематически наносить удары по энергетической и промышленной инфраструктуре Украины. Вечером 11 августа под ударом беспилотников оказалась Полтавская область, в результате чего был выведен из строя объект газодобывающей отрасли. Предприятие полностью остановило работу.

Не становится исключением и портовая инфраструктура Украины. Страна-агрессор в ночь на 17 августа совершил атаку на гражданское судно под флагом Республики Того.