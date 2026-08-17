Об этом сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер.

Что известно о атаке

К сожалению, в результате атаки пострадали 4 человека, из них 3 – госпитализированы, 1 – в тяжелом состоянии.

Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

В результате обстрела возникли пожары, которые к утру уже полностью ликвидированы.

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Напомним, что в целом во время ночной атаки Россия задействовала 128 ударных БПЛА. По состоянию на 8:30 ПВО сбила/подавила 106 из них на севере, юге и востоке страны. К сожалению, зафиксированы попадания в 14 местах, а также падение обломков еще в 2.

В частности, известно о массированной атаке на Сумы. Попадания зафиксированы в жилом секторе и по объектам гражданской инфраструктуры. Предварительно пострадал один человек.