Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Що відомо про атаку
На жаль, унаслідок атаки постраждало 4 людини, з них 3 – госпіталізовані, 1 – у важкому стані.
Всім надається необхідна медична допомога.Читайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Через обстріл виникли пожежі, які на ранок уже повністю ліквідовані.
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Нагадаємо, що загалом під час нічної атаки Росія використала 128 ударних БпЛА. Станом на 8:30 ППО було збито/подавлено 106 із них на півночі, півдні та сході країни. На жаль, є влучання на 14 локаціях, а також падіння уламків ще на 2.
Зокрема, відомо про масовану атаку на Суми. Були влучання у житловому секторі та по об'єктах цивільної інфраструктури. Попередньо постраждала одна людина.