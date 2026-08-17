Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Що відомо про атаку

На жаль, унаслідок атаки постраждало 4 людини, з них 3 – госпіталізовані, 1 – у важкому стані.

Всім надається необхідна медична допомога.

Через обстріл виникли пожежі, які на ранок уже повністю ліквідовані.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Нагадаємо, що загалом під час нічної атаки Росія використала 128 ударних БпЛА. Станом на 8:30 ППО було збито/подавлено 106 із них на півночі, півдні та сході країни. На жаль, є влучання на 14 локаціях, а також падіння уламків ще на 2.

Зокрема, відомо про масовану атаку на Суми. Були влучання у житловому секторі та по об'єктах цивільної інфраструктури. Попередньо постраждала одна людина.