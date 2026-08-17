Про ситуацію з електропостачанням у місті інформує Чернігівобленерго.

Що відомо про відключення світла у Чернігові?

Вимкнення сталося через пошкодження енергооб'єкта. За даними пресслужби Чернігівської міськради, окупанти вдарили по південній частині міста, після чого на місці виникла пожежа.

Внаслідок атаки ворога пошкоджено енергооб'єкт. Знеструмлено понад 10 тисяч абонентів у місті Чернігові,

– написали в Чернігівобленерго.

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Також є інформація про 1 постраждалу внаслідок обстрілу людину. Енергетики зможуть почати відновлювальні роботи, щойно дозволить безпекова ситуація.

Зауважимо, що російські війська продовжують систематично бити по енергетичній та промисловій інфраструктурі України. Увечері 11 серпня під ударом безпілотників опинилася Полтавська область, унаслідок чого було виведено з ладу об'єкт газовидобувної галузі. Підприємство повністю зупинило роботу.

Не стає винятком і портова інфраструктура України. Країна-агресорка у ніч на 17 серпня атакувала цивільне судно під прапором Республіки Того.