Что нужно знать о пенсиях госслужащих

Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" вместе со статьей 90 Закона "О государственной службе" определяют порядок выплаты пенсий государственным служащим, сообщает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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Согласно этому, право на пенсию сохраняют лица, которые:

на 1 мая 2016 года имели не менее 10 лет стажа на должностях государственной службы и занимали такие должности;

или имели не менее 20 лет стажа независимо от должности.

Мужчины имеют право выходить на пенсию по достижении 62 лет, тогда как женщины в соответствии с пенсионным возрастом, установленного статьей 26 Закона о пенсионном страховании.