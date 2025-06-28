Що треба знати про пенсії держслужбовців

Закон України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" разом зі статтею 90 Закону "Про державну службу" визначають порядок виплати пенсій державним службовцям, повідомляє 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд України.

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Відповідно до цього, право на пенсію зберігають особи, які:

на 1 травня 2016 року мали не менше 10 років стажу на посадах державної служби та обіймали такі посади;

або мали не менше 20 років стажу незалежно від посади.

Чоловіки мають право виходити на пенсію після досягнення 62 років, тоді як жінки відповідно до пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону про пенсійне страхування.