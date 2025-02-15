Возможна ли пенсия по инвалидности без стажа
Согласно законодательству, пенсия по инвалидности назначается только при условии наличия страхового стажа и подтвержденной потери трудоспособности, передает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.
Читайте также Какие депозиты позволяют получить значительный пассивный доход сейчас
Размер пенсии по инвалидности зависит от группы и имеющегося страхового стажа, который должен составлять от 1 до 15 лет в зависимости от возраста лица.
Обратите внимание! Пенсию по инвалидности можно получить независимо от того, когда наступила инвалидность: во время работы, до трудоустройства или уже после завершения трудовой деятельности.
Какой размер пенсии для разных групп инвалидности
- Лица с инвалидностью I группы получают 100% пенсии по возрасту.
- Лица с инвалидностью II группы – 90% пенсии по возрасту.
- Лица с инвалидностью ІІІ группы – 50% пенсии по возрасту.
Для I группы инвалидности необходимый стаж зависит от возраста:
- До 25 лет – 1 год
- От 54 до 59 лет – 10 лет
Для II и III групп инвалидности минимальный стаж варьируется от 1 до 14 лет:
- До 23 лет – 1 год
- От 36 до 37 лет – 7 лет
- От 56 до 59 лет – 14 лет
Чем старше человек, тем больше стажа нужно для получения пенсии по инвалидности.
Какие есть исключения
- Военная служба
Если человек получил инвалидность во время срочной военной службы, пенсия назначается независимо от наличия страхового стажа.
- Лица с инвалидностью II и III группы после пенсионного возраста
Неработающие лица с инвалидностью II группы, которые получили этот статус после достижения пенсионного возраста, а также лица с III группой по собственному выбору могут получить пенсию по возрасту.
Однако для этого необходим страховой стаж: 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.
Важно! Если стажа нет, можно обратиться в органы социальной защиты для оформления социальной пенсии.