Возможна ли пенсия по инвалидности без стажа

Согласно законодательству, пенсия по инвалидности назначается только при условии наличия страхового стажа и подтвержденной потери трудоспособности, передает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

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Размер пенсии по инвалидности зависит от группы и имеющегося страхового стажа, который должен составлять от 1 до 15 лет в зависимости от возраста лица.

Обратите внимание! Пенсию по инвалидности можно получить независимо от того, когда наступила инвалидность: во время работы, до трудоустройства или уже после завершения трудовой деятельности.

Какой размер пенсии для разных групп инвалидности

  • Лица с инвалидностью I группы получают 100% пенсии по возрасту.
  • Лица с инвалидностью II группы – 90% пенсии по возрасту.
  • Лица с инвалидностью ІІІ группы – 50% пенсии по возрасту.

Для I группы инвалидности необходимый стаж зависит от возраста:

  • До 25 лет – 1 год
  • От 54 до 59 лет – 10 лет

Для II и III групп инвалидности минимальный стаж варьируется от 1 до 14 лет:

  • До 23 лет – 1 год
  • От 36 до 37 лет – 7 лет
  • От 56 до 59 лет – 14 лет

Чем старше человек, тем больше стажа нужно для получения пенсии по инвалидности.

Какие есть исключения

  • Военная служба

Если человек получил инвалидность во время срочной военной службы, пенсия назначается независимо от наличия страхового стажа.

  • Лица с инвалидностью II и III группы после пенсионного возраста

Неработающие лица с инвалидностью II группы, которые получили этот статус после достижения пенсионного возраста, а также лица с III группой по собственному выбору могут получить пенсию по возрасту.

Однако для этого необходим страховой стаж: 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

Важно! Если стажа нет, можно обратиться в органы социальной защиты для оформления социальной пенсии.