Возможна ли пенсия по инвалидности без стажа

Согласно законодательству, пенсия по инвалидности назначается только при условии наличия страхового стажа и подтвержденной потери трудоспособности, передает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

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Размер пенсии по инвалидности зависит от группы и имеющегося страхового стажа, который должен составлять от 1 до 15 лет в зависимости от возраста лица.

Обратите внимание! Пенсию по инвалидности можно получить независимо от того, когда наступила инвалидность: во время работы, до трудоустройства или уже после завершения трудовой деятельности.

Какой размер пенсии для разных групп инвалидности

Лица с инвалидностью I группы получают 100% пенсии по возрасту.

Лица с инвалидностью II группы – 90% пенсии по возрасту.

Лица с инвалидностью ІІІ группы – 50% пенсии по возрасту.

Для I группы инвалидности необходимый стаж зависит от возраста:

До 25 лет – 1 год

От 54 до 59 лет – 10 лет

Для II и III групп инвалидности минимальный стаж варьируется от 1 до 14 лет:

До 23 лет – 1 год

От 36 до 37 лет – 7 лет

От 56 до 59 лет – 14 лет

Чем старше человек, тем больше стажа нужно для получения пенсии по инвалидности.

Какие есть исключения

Военная служба

Если человек получил инвалидность во время срочной военной службы, пенсия назначается независимо от наличия страхового стажа.

Лица с инвалидностью II и III группы после пенсионного возраста

Неработающие лица с инвалидностью II группы, которые получили этот статус после достижения пенсионного возраста, а также лица с III группой по собственному выбору могут получить пенсию по возрасту.

Однако для этого необходим страховой стаж: 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

Важно! Если стажа нет, можно обратиться в органы социальной защиты для оформления социальной пенсии.