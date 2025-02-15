Чи можлива пенсія по інвалідності без стажу

Згідно із законодавством, пенсія з інвалідності призначається лише за умови наявності страхового стажу та підтвердженої втрати працездатності, передає 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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Розмір пенсії з інвалідності залежить від групи та наявного страхового стажу, який має становити від 1 до 15 років залежно від віку особи.

Зауважте! Пенсію з інвалідності можна отримати незалежно від того, коли настала інвалідність: під час роботи, до працевлаштування чи вже після завершення трудової діяльності.

Який розмір пенсії для різних груп інвалідності

Особи з інвалідністю І групи отримують 100% пенсії за віком.

Особи з інвалідністю ІІ групи – 90% пенсії за віком.

Особи з інвалідністю ІІІ групи – 50% пенсії за віком.

Для I групи інвалідності необхідний стаж залежить від віку:

До 25 років – 1 рік

Від 54 до 59 років – 10 років

Для II та III груп інвалідності мінімальний стаж варіюється від 1 до 14 років:

До 23 років – 1 рік

Від 36 до 37 років – 7 років

Від 56 до 59 років – 14 років

Чим старша людина, тим більше стажу потрібно для отримання пенсії по інвалідності.

Які є винятки

Військова служба

Якщо людина отримала інвалідність під час строкової військової служби, пенсія призначається незалежно від наявності страхового стажу.

Особи з інвалідністю ІІ та ІІІ групи після пенсійного віку

Непрацюючі особи з інвалідністю ІІ групи, які отримали цей статус після досягнення пенсійного віку, а також особи з ІІІ групою за власним вибором можуть отримати пенсію за віком.

Однак для цього необхідний страховий стаж: 35 років для чоловіків та 30 років для жінок.

Важливо! Якщо стажу немає, можна звернутися до органів соціального захисту для оформлення соціальної пенсії.