Чи можлива пенсія по інвалідності без стажу
Згідно із законодавством, пенсія з інвалідності призначається лише за умови наявності страхового стажу та підтвердженої втрати працездатності, передає 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.
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Розмір пенсії з інвалідності залежить від групи та наявного страхового стажу, який має становити від 1 до 15 років залежно від віку особи.
Зауважте! Пенсію з інвалідності можна отримати незалежно від того, коли настала інвалідність: під час роботи, до працевлаштування чи вже після завершення трудової діяльності.
Який розмір пенсії для різних груп інвалідності
- Особи з інвалідністю І групи отримують 100% пенсії за віком.
- Особи з інвалідністю ІІ групи – 90% пенсії за віком.
- Особи з інвалідністю ІІІ групи – 50% пенсії за віком.
Для I групи інвалідності необхідний стаж залежить від віку:
- До 25 років – 1 рік
- Від 54 до 59 років – 10 років
Для II та III груп інвалідності мінімальний стаж варіюється від 1 до 14 років:
- До 23 років – 1 рік
- Від 36 до 37 років – 7 років
- Від 56 до 59 років – 14 років
Чим старша людина, тим більше стажу потрібно для отримання пенсії по інвалідності.
Які є винятки
- Військова служба
Якщо людина отримала інвалідність під час строкової військової служби, пенсія призначається незалежно від наявності страхового стажу.
- Особи з інвалідністю ІІ та ІІІ групи після пенсійного віку
Непрацюючі особи з інвалідністю ІІ групи, які отримали цей статус після досягнення пенсійного віку, а також особи з ІІІ групою за власним вибором можуть отримати пенсію за віком.
Однак для цього необхідний страховий стаж: 35 років для чоловіків та 30 років для жінок.
Важливо! Якщо стажу немає, можна звернутися до органів соціального захисту для оформлення соціальної пенсії.